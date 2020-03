PNUD: l'Algérie accomplit "d'énormes progrès" juridiques par rapport aux droits des femmes

L'Algérie a accompli "d'énormes progrès" juridiques par rapport aux droits des femmes pour la consécration notamment de ses droits sociaux et économiques, a indiqué samedi à Alger, la Représentante résidente du Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD), Aliko Blerta "L'Algérie a accompli d'énormes progrès dans le cadre juridique par rapport aux droits des femmes pour notamment la consécration de ses droits sociaux et économiques ainsi qu'en matière de parité dans les salaires entre les deux sexes", a relevé Aliko Blerta à l'APS, en marge de la commémoration de la déclaration et du programme d'action Beijing +25 sur l'égalité entre les sexes et le droit humain des femmes.

Pour elle, l'Algérie a fait "des progrès énormes" pour la mise en place de lois qui assurent l'égalité des sexes et la protection contre les violences.

Elle a ajouté que dans la Constitution algérienne, les hommes et les femmes sont "vraiment égaux" devant la juridiction, ajoutant néanmoins qu'il restait à faire dans les textes d'application pour améliorer l'impact de ces lois par rapport à la vie quotidienne des femmes.

Il s'agit, a-t-elle poursuivi, notamment de la participation économique de la femme, de renforcer le nombre de femmes dans les postes de direction, soutenant qu'en Algérie, il y avait des acquis "très importants", à savoir les droits basiques notamment l'éducation et la santé.

Pour le PNUD, de manière générale, il est encore difficile, de par le monde, de "briser les barrières invisibles" qui empêchent les femmes de progresser, relevant que les disparités entre les deux sexes ont diminué dans des domaines de base comme l'éducation et la santé, mais là où les femmes ont une plus grande responsabilité, une autorité politique et des avantages sociaux, "les inégalités entre les deux sexes persistent".