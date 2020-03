A l'occasion de la Journée internationale de la femme: le club culturel de la radio algérienne organise une cérémonie en l'honneur des travailleuses

À l'occasion de la Journée internationale de la femme (8 mars), une cérémonie en l'honneur des travailleuses, a eu lieu, dimanche matin, au club culturel Aissa Messaoudi, à laquelle ont assisté les directeurs généraux de la radio et de la télévision.

A cette occasion, le directeur général de la radio publique algérienne, Djamel Senhadri, a salué les efforts et les réalisations de la femme algérienne, « qui assume les plus hautes fonctions et responsabilités ». Il a aussi appelé à « la nécessité de renforcer davantage sa position au sein de la société dans le cadre de la construction d'une nouvelle Algérie ».

M. Senhadri a promis « d'augmenter la proportion des femmes dans les postes de responsabilité, en déclarant vouloir « faire plus d'efforts pour soutenir les femmes et leur donner la possibilité d'occuper des postes importants au sein de la radio, indiquant, à ce propos, qu'il y a 12 stations régionales qui sont dirigées par des femmes."

Pour sa part, le directeur général de la télévision publique algérienne, Ahmed Bensebane, a exprimé « son remerciement, sa gratitude et sa considération » à la femme algérienne, qu'il considère « comme la vie de l'homme et pas seulement une partie de sa vie », tout en appréciant « ses efforts et son rôle dans sa vie familiale et professionnelle ».