فيروس كورونا .. الكاف تبقي على كل المنافسات المقبلة

قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم هذا الأربعاء الحفاظ على الجدول الزمني لجميع المنافسات المقبلة من بينها بطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقررة في أفريل بالكاميرون على أساس تقرير المنظمة العالمية للصحة بخصوص وباء كورونا في القارة السمراء.

وأوضح نفس المصدر أن الهيئة القارية تراقب عن كثب تطور فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وخاصة في القارة الأفريقية.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية ، لم يتم حتى الآن إعلان أي دولة أفريقية بوصفها عالية المخاطر، ونتيجة لذلك، قررت الكاف الحفاظ على الجدول الزمني لجميع المسابقات.

كما تم إبلاغ الكونفدرالية بالإجراءات التقييدية التي اتخذتها سلطات بعض الاتحادات الأعضاء، و الهيئة القارية على اتصال مستمر لإيجاد الحلول على أساس كل حالة على حدة ، مع خيار تنظيم المباريات خلف أبواب مغلقة.

و فيما يتعلق ببطولة الأمم الإفريقية للمحليين المقررة بالكاميرون 2020 ، من المقرر أن يقوم وفد من لجنة الكاف الطبية بزيارة الكاميرون في الفترة من 14-15 مارس 2020.

الغرض من هذه الزيارة هو تقييم جميع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها اللجنة المنظمة المحلية.

ومن المقرر إقامة البطولة في الفترة من 4 إلى 25 أبريل 2020.