﻿ فيروس كورونا: احصاء 124 الف و101 حالة اصابة في 113 بلد و 4566 حالة وفاة

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 124 الف و 101حالة في 131 بلد مع وفاة 4566 شخص حسب آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية التي صنفت هذا الأربعاء تفشي المرض "وباء عالمي".

ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد في ديسمبر تم احصاء 124 الف و 101 حالة اصابة بالفيروس في 113 بلد و اقليم تسبب في وفاة 4566 شخص حسب حصيلة صدرت من مصادر رسمية اليوم الاربعاء على الساعة 00ر17 بتوقتي غرينتش .

و احصت الصين 80 الف و 7787 حالة اصابة بالفيروس بينهم 3158 حالة وفاة و تعافي 61 الف و 475 اليوم .

و في اوروبا تم احصاء 22 الف و 307 حالة اصابة و 930 حالة وفاة .

و الدول الاكثر تضررا بعد الصين هي ايطاليا (12462 حالة اصابة منها 2313 جديدة و 827 حالة وفاة ) ثم ايران (9000 مصاب بينهم 958 حالة جديدة و 354 حالة وفاة ) كوريا الجنوبية (7755 مصاب بينهم 242 حالة جديدة مع 60حالة وفاة) اسبانيا (2128 حالة اصابة بينهم 506 مصاب جديد و 47 حالة وفاة ).

أما البانيا و السويد و ايرلندا و بلجيكا و بنما و بلغاريا فقد احصت اولى حالات الوفاة على اراضيها .فيما اعنلت كل من بروناي و الهندوراس و بوليفيا و كوت ديفوار و تركيا عن تسجيل اولى خالات الاصابة على اراضيها .

و مساء اليوم أعلنت فرنسا عن تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات الى 48 حالة من مجموع 2281 حالة اصابة مؤكدة منذ يناير (نحو 500 حالة مؤكدة جديدة).



منظمة الصحة العالمية : فيروس كورونا "وباء عالمي

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أنه يمكن تصنيف فيروس كورونا ( كوفيد 19) "وباء عالمي".

وأوضح السيد تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة في مؤتمر صحفي بجنيف بأن "عدد الإصابات بالفيروس في تضاعف متواصل وبات الآلاف يصارعون الموت في المستشفيات".

وتوقع "أن يرتفع عدد الإصابات والوفيات أكثر في الأيام المقبلة وأن المنظمة تقوم بتقييم الوضع على مدار الساعة".

وأضاف أن "وصف الوضع بالوباء لا يُغير ما تطلبه منظمة الصحة العالمية من الدول لمواجهة خطر فيروس كورونا".