برنامج بين الثانويات : منتخب البليدة يتفوق في ثالث برايم على منتخب أدرار بــ" نصف نقطة " ( 34.50-34)

أفضت سهرة الخميس و ثالث برايم لبرنامج بين الثانويات موسم 2019/ 2020 بالمركز الثقافي للإذاعة الجزائرية عيسى مسعودي و التي نشطها كلا من منتخب ولاية البليدة ونظيره منتخب ولاية أدرار . والذي أجريت فعالية تغطيتها الإعلامية في بث مشترك مباشر بين مؤسستي الإذاعة الجزائرية و التلفزيون الجزائري .

وبعد تنافس دام ساعة ونصف في أجواء تعليمية حماسية ، حصد منتخب البليدة على مجموع 34.5 نقطة متفوقا بذلك على نظيره منتخب ولاية أدرار الذي أبلى بلاء حسنا في مطاردته العلمية النظيفة محرزا 34 نقطة في برنامج مسابقة بين الثانويات في طبعتها الخامسة في المواد الأساسية محل الامتحان ( اللغة العربية ، الرياضيات والعلوم الاجتماعية وكذا علوم طبيعة وحياة أو فيزياء وكذا اللغات الأجنبية ( فرنسية انجليزية ) .

وكان قد حصد المنتخبين نقطة متساوية في مادة اللغة العربية 4 نقاط لكل منتخب ليتعثر منتخب البليدة في مادة الرياضيات بــحصوله على علامة 3 أمام تقدم منتخب ولاية أدرار بــ7 نقاط ليعود ليقلص منتخب البليدة تعثره في مادة العلوم الاجتماعية بــحصده لعلامة 8.50 مقابل 6.50 لمنتخب أدرار ، وعلاوة على ذلك يعمق الفارق منتخب البليدة في اللغة الفرنسية متقدما على نظيره بــ7 نقاط مقابل 5 .50 ويضيف تفوقا آخر في مادة الانجليزية بــ9 نقاط مقابل لاشيئ . وفي علوم الطبيعة والحياة يحصل منتخب البليدة العلامة الكاملة 10 مقابل لاشيئ لمنتخب ولاية ادرار وتستمر المغامرة العلمية في اجواء تنافسية مفاجئة ليعود منتخب ادرار من بعيد حاصدا العلامة الكاملة 10 في مادة العلوم الفيزيائية مقابل 0 علامة لمنتخب البليدة .

وعلى اثر هذه النتائج المحققة التي طارد المنتخبين بعضيهما البعض مطاردة علمية شريفة تمكن منتخب ولاية البليدة من المرور للادوار اللاحقة بفارق نصف نقطة على منتخب أدرار الذي يكون قد شارك مشاركة مشرفة .

المصدر : ملتيميديا الإذاعة الجزائرية