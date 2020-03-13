آبل تعيد فتح جميع متاجرها في الصين بعد السيطرة على فيروس كورونا

عادت آبل فتح جميع متاجر التجزئة الـ42 في الصين اعتبارا من اليوم، حسب ما أكده متحدث باسم الشركة لوكالتي رويترز وبلومبيرغ؛ في إشارة واضحة إلى سيطرة الصين على الجائحة العالمية التي سببها فيروس كورونا.

وكانت آبل أغلقت جميع متاجرها هناك أوائل فبراير/شباط الماضي، حين قيدت الصين السفر، في محاولة لإبطاء تفشي فيروس كورونا، وأعيد فتحها تدريجيًّا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قال الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك في مقابلة مع فوكس بيزنس قبل أسبوعين "أشعر بأن الصين تسيطر على فيروس كورونا"،

وتابع "أنظر إلى الأرقام، فهي تنخفض يوما بعد يوم. لذلك أنا متفائل جدا هناك". وأشار كوك إلى أن موردي آبل يعيدون فتح المصانع، في إشارة أخرى إلى تحسن الوضع في الصين.

وقالت آبل إن إغلاق المتاجر في الصين -أحد أكبر أسواق الشركة- كان السبب الرئيسي وراء اضطرارها لتخفيض التوقعات بشأن أرباحها الفصلية الشهر الماضي.

وبينما بدأ الوضع في الصين التحسن، فمن المحتمل أن يصاب موظفو آبل في أماكن أخرى، حيث ينتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم، وأغلقت الشركة هذا الأسبوع جميع متاجرها الـ17 في إيطاليا، بعد إعلان الحكومة هناك حالة حظر كامل.