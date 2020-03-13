فيروس كورونا: منظمة الصحة العالمية تُحصي 5 ألاف وفاة و132567 حالة إصابة في العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية هذا الجمعة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم بلغ 132 ألفا و567 حالة وتوفي نحو 5 ألاف شخص نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائي.

وأوضحت المنظمة ، وفقا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية ، أن نحو 5 الاف شخص توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائي.

كما أوضحت المنظمة أن أغلب حالات الإصابة سجلت في الصين بواقع 80 ألفا و981 حالة تلتها إيطاليا التي سجلت أكثر من 15 ألف حالة فيما تأتي إيران في المرتبة الثالثة عالميا بأكثر من 10 الاف حالة.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين قد أعلنت ، في وقت سابق اليوم ، أن 1318 من المصابين غادروا المستشفيات أمس الخميس بعد تعافيهم،ما رفع عدد المتعافين إلى 64216 شخصا.