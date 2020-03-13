تيزي وزو : تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الترويج للمخذرات

تمكنت مصالح أمن ولاية تيزي وزو هذا الأسبوع من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الترويج للمخدرات، حسبما جاء هذا الجمعة في بيان صادر عن هذه الهيئة الأمنية.

وتضم هذه الشبكة الإجرامية التي تم الإطاحة بها على إثر معلومات وردت لفرقة البحث و التدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 45 سنة المنحدرين من تيزي وزو و دراع بن خدة وفقا لذات المصدر.

وأسفرت هذه العملية عن حجز 160غرام من الكيف المعالج و سلاح أبيض و دراجة نارية كانت تستعمل لتنقل أفراد هذه الشبكة وكذا غلاف مالي من عائدات بيع هذه السموم المقدر ب 50.000 دج.

و وفقا لذات المصادر فقد تم تقديم جميع أفراد الشبكة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو بتهمة حيازة المخدرات قصد البيع أين أمر بإيداع ثلاثة منهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية فيما إستفاد الإثنين الآخرين من الإستدعاء المباشر.