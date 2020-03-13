فيروس كورونا.. تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2021 إلي موعد لاحق

أعلنت الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم "الكاف"هذا الجمعة تأجيل الجولتين المقبلتين من تصفيات كاس إفريقيا للأمم 2021 التي كانت مقررة نهاية شهر مارس الجاري إلي موعد لاحق بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يواجه المنتخب الجزائري نظيره الزيمبابوي يوم 26 مارس بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الثامنة من تصفيات كاس افريقيا للأمم 2021، على أن تقام مباراة الإياب يوم 29 مارس بملعب دوبسونفيل بمدينة سويتو (جنوب إفريقيا)، بسبب رفض الكاف اعتماد ملاعب زيمبابوي لعدم استجابتها للمعايير الدولية.

ويتصدر المنتخب الجزائري لكرة القدم مجموعته برصيد 6 نقاط من فوزين متقدما زيمبابوي (4 نقاط) و تحتل ليزوتو الصف الثالث بنقطة واحدة فيما تقبع زامبيا في المركز الرابع و الأخير دون رصيد.

في الوقت نفسه، قررت الكاف تأجيل منافسات تصفيات أمم أفريقيا للسيدات إلى 14 أبريل بدلا من السادس من الشهر ذاته، وتأجيل تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما إلى 29 مارس بدلا من يوم 20 من الشهر ذاته.

وفي وقت سابق، كانت الكاف قد أعلن أن منافسات البطولات المختلفة لن تتأثر بالمخاوف بشأن فيروس كورونا، وأنه ينسق مع الاتحادات المحلية بشأن اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن سلامة الجماهير وعناصر اللعبة.

وأفاد الكاف في بيانه بأنه قد يلجأ لإقامة بعض المباريات بدون جمهور ضمانا للسلامة، بعدما بدأ الفيروس في الانتشار في بعض الدول الأفريقية.