دورة الزيبان للدراجات الهوائية : سيطرة دراجي المجمع البترولي على المرحلة الثانية

سيطر دراجو نادي المجمع البترولي (الجزائر العاصمة) بسباق المرحلة الثانية من دورة الزيبان للدراجات الهوائية لدى صنف الأكابر الذي جرى هذا الجمعة بمدينة القنطرة ( 60 كلم شمال ولاية بسكرة.)

وقد تمكن كل من الخصيب ساسان والصديق بن قانيف ونجيب عسالي على التوالي من إحتلال المراتب الثلاث الأولى ضمن هذا السباق.

أما لدى صنف الأواسط فقد أحرز الدراج حمزة عماري من المجمع البترولي المركز الأول متبوعا بيوسف فرصادو من نادي مجد البليدة و حمزة عناني من نادي أكفيكس البليدة.

وشهد سباقا المرحلة الثانية من هذه الدورة الوطنية مشاركة 105 دراجين يمثلون 20 ناديا من مختلف ولايات الوطن تنافسوا عبر مسلك مغلق بالطريق السياحي بمدينة القنطرة في أجواء مناخية ملائمة تخللها مستوى عال من التنافس.

وستختتم الدورة يوم غد السبت بإجراء المرحلة الثالثة والأخيرة على الطريق انطلاقا من عاصمة الولاية باتجاه مدينة عين زعطوط مرورا ببلديات الحاجب ولوطاية وبرانيس."

للإشارة فإن تنظيم دورة الزيبان للدراجات الهوائية التي انطلقت أمس الخميس يأتي بمبادرة من الاتحادية الجزائرية للدراجات ورابطة بسكرة للدراجات.