فيروس كورونا بالجزائر : ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 27 حالة ومغادرة 12 مريضا الحجر الصحي

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مساء هذا الجمعة، حالة جديدة مؤكدة لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليبلغ بذلك مجموع الإصابات المؤكدة 27 حالة ، من بينها وفاتين .

وقد سجلت هذه الحالة الجديدة بالجزائر العاصمة.

وتتعلق برجل يبلغ من العمر 36 سنة عاد من فرنسا، مثلما أفادت به الوزارة في بيان لها.

وفي سياق ذي صلة ، تم تسجيل مغادرة 12 مريضا الحجر الصحي بعد التأكد من شفائهم.

وتؤكد وزارة الصحة على أن "التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع المصابين"، كما "يبقى نظام اليقظة و التأهب الذي أقرته الوزارة ساري المفعول، والفرق الطبية مجندة وعلى أقصى درجات التأهب".

ويضيف المصدر ذاته ، ومن أجل الحد من خطر استيراد وتفشي هذا الوباء العالمي، تنصح وزارة الصحة المواطنين الجزائريين المضطرين للذهاب إلى البلدان التي تعرف إنتشارا للفيروس أن يؤجلوا رحلاتهم والرعايا المتواجدين في هذه البلدان تأجيل زياراتهم العائلية للجزائر إلا للضرورة القصوى .