هاجرسرار تتحدى إعاقة البصر وتستفيد من تربص بإذاعة بي بي سي

هاجر سرار شابة من ولاية سطيف كتب لها أن تأتي لهذه الحياة بإعاقة النظر غير ان العتمة التي صاحبتها تخفي وراءها نور الطموح والرغبة في التميز والتحدي.

وتقول هاجر:"ان حبها للعمل الإذاعي جعلها تلتحق بإحدى المدارس الخاصة في التقديم الإذاعي والتلفزي وتحصلت على شهادة لتخوض بعد ذلك منافسة بإذاعة بي بي سي بلندن الناطقة بالعربية و الخاصة بفئة ذوي الاحتياجات والمهتمين بالعمل الإعلامي.

وتضيف هاجر" أنا اليوم أتشرف كثيرا بتمثيلي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر وتحديدا ولاية سطيف ،حيث سأتلقى تدريبا وتربصا بلندن من اجل تطوير هذه الموهبة ليختتم هذا التربص بالحصول على شهادة".

ويبقى الكفاح و الطموح و المثابرة صفة هذه الشريحة من المجتمع و التي تحتاج دوما لدعم حقيقي من السلطات العمومية .

المصدر: الإذاعة الجزائرية