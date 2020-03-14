في اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة...السلطات ترسي قواعد ثابتة تكفل حقوقهم.

تحيي الجزائر هذا السبت اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة الموافق ل 14 شهر مارس من كل سنة رافعة التحدي لتحسين واقع هذه الفئة التي لا تزال تعاني من عدة مشاكل اجتماعية .

و في إطار المساعي الحكومية لإنصاف هذه الفئة قررت الجهات الوصية رسميا ابتداء من فاتح ديسمبر القادم، رفع المنحة الشهرية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة الحاملين لبطاقة معوق بدون دخل، والبالغين 18سنة على الأقل والمصابين بإعاقة بصرية بنسبة 100بالمائة أو إعاقة سمعية بنفس النسبة والعائلات بدون دخل و التي على عاتقها شخص أو عدة أشخاص معاقين بنسبة 100 بالمائة ويقل سنهم عن 18 سنة.

من جهتها أعلنت وزيرة التضامن الوطني و الاسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أنه سيتم تنظيم حصر الأشخاص ذوي الإعاقة في الإحصاء العام للسكان و الذي سيجري هذه السنة مشيرة الى أن الأرقام المتداولة بخصوص عدد هذه الفئة من المجتمع لاتعكس الواقع.

للإشارة كانت وزيرة التضامن الوطني و قضايا المرأة قد أعلنت خلال افتتاح الدخول المدرسي 2020/ 2019 أن أزيد من 31.700تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة التحقوا بمقاعد الدراسة وذلك عبر 244 مؤسسة تعليمية متخصصة تابعة لقطاع التضامن الوطني و الاسرة وكذا الاقسام الخاصة المفتوحة عبر مدارس قطاع التربية الوطنية.