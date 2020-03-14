﻿رئيس الجمهورية يعطي تعليمات بإحصاء الجزائريين العالقين في مطار الدار البيضاء بالمغرب والتكفل بهم

أعطى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، هذا السبت، تعليمات إلى وزيري الشؤون الخارجية والأشغال العمومية والنقل، لإحصاء الجزائريين العالقين في مطار الدار البيضاء بالمغرب والتكفل بهم تمهيدا لإعادتهم الى ارض الوطن, حسب ما افاد به بيان للرئاسة.

وجاء في البيان :"أعطى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم، تعليمات إلى وزيري الشؤون الخارجية والأشغال العمومية والنقل، لإحصاء عدد الجزائريين العالقين في مطار الدار البيضاء بالمغرب والتكفل بهم، تمهيدا لإعادتهم إلى أرض الوطن فور الانتهاء من عملية الإحصاء الجارية منذ مساء أمس".

وكانت الحكومتان الجزائرية والمغربية قد اتفقتا يوم الخميس الماضي على وقف الرحلات الجوية بين البلدين مؤقتا كإجراء" إحترازي"لمنع تفشي وباء فيروس كورونا .