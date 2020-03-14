تتويج بن قريبة وسناني بلقب البطولة الوطنية لنصف الماراطون بعين الدفلى

توج معمر بن قريبة عند الرجال وريهام سناني لدى السيدات، بلقب البطولة الوطنية لنصف الماراطون، هذا السبت بمضمار عين الدفلى.

وشارك في هذه المنافسة مجموع 574 رياضي، من بينهم 38 سيدة، يمثلون 75 ناديا و ينحدرون من 33 ولاية، وذلك من تنظيم الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى وبالتنسيق مع رابطة ولاية عين الدفلى ل"أم الرياضات".

وتميزت هذه البطولة الوطنية بمشاركة 352 كهل عند الرجال و 8 لدى السيدات، بينما قدر العدد عند الأكابر ب184 عند الرجال و 30 لدى السيدات.

وفي الترتيب حسب الفرق عادت المرتبة الاولى لمركز وتجمع و تحضير المنتخبات العسكرية عند الرجال وجمعية الحماية المدنية للجزائر العاصمة لدى السيدات.