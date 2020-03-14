الوزير بلحيمر ينصب خلية دائمة لليقظة والمتابعة خاصة بالوقاية ومكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد

نصب وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، خلية دائمة لليقظة والمتابعة خاصة بالوقاية ومكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، حسبما أفاد به هذا السبت بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أنه"تطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية باتخاذ جميع الإجراءات من أجل مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) وتسخير جميع الوسائل الضرورية من أجل حماية مواطنينا، وبناء على تجسيد الجهاز الوطني للوقاية ومكافحة انتشار هذا الفيروس الذي اقره السيد الوزير الأول فقد تم تنصيب خلية لليقظة و المتابعة لدى وزارة الاتصال".

كما أشار ذات البيان إلى أن هذه الخلية التي تترأسها مديرة وسائل الإعلام بصفتها"الجهة المختصة باللجنة متعددة القطاعات (كوفيد -19)، ستكون عملية بشكل دائم بما في ذلك يومي الجمعة والسبت".

وستتكفل ذات اللجنة خاصة ب"رصد جميع المعلومات (الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والمواقع الالكترونية الخ...) المتعلقة بالوقاية ومكافحة انتشار فيروس (كوفيد-19) وإعداد تقرير يومي يسلم للأمانة العامة والتكفل بالطلبات الصادرة عن المؤسسات والهيئات من حيث التحسيس والإعلام والاتصال وإقتراح كل الأعمال الرامية إلى تحسين التكفل بجانب الاتصال".

وتمت الاشارة في ذات السياق إلى أن رزنامة دوام هذه الخلية قد حدد "إلى غاية 31 مارس 2020 كمرحلة أولى".