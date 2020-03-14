دورة الزيبان لسباق الدرجات الهوائية - المرحلة الثالثة والأخيرة : سيطرة دراجي المجمع البترولي

سيطر دراجو نادي المجمع البترولي على سباقات المرحلة الأخيرة من دورة الزيبان للدراجات باحتلالهم المراتب الأولى في صنفي الأكابر والأواسط في المنافسة التي جرت أطوارها اليوم السبت ببسكرة .

وتمكن في صنف الأكابر الدراج كريم حاج بوزيد من افتكاك صدارة الترتيب حيث قطع مسافة 120 كلم في 3 ساعات و5 دقائق في حين حاز على المركز الثاني زميله أيوب ساحيري متبوعا بالخصيب صاصان من نفس النادي .

وفي الترتيب العام لهذه الدورة في صنف الأكابر تمكن عز الدين لعقاب من المجمع البترولي من إحراز لقب الدورة (القميص الأصفر)، في حين عاد لقب أحسن دراج سرعة (القميص الأخضر) لزميله في النادي الخصيب صاصان وحاز على لقب أحسن دراج متسلق (القميص المنقط) أيمن مرج من نادي "سوفاك" .

وقد استطاع دراج المجمع البترولي حمزة عماري تصدر ترتيب سباق صنف الأواسط بقطعه المسافة في 3 ساعات و22 دقيقة في حين نال المركز الثاني يوسف فرصادو من نادي مجد البليدة فيما عادت المرتبة الثالثة للدراج محمد شابني من نادي (أك- فيكس) البليدة.

وفي الترتيب العام للأواسط فاز بلقب الدورة (القميص الأصفر) يوسف فرصادو من نادي مجد البليدة في حين استطاع دراج المجمع البترولي حمزة عماري من الفوز بلقبي أحسن دراج سرعة وأحسن متسلق ( القميصين الأخضر والمنقط).

وقد شارك في سباق المرحلة الثالثة والأخيرة من دورة الزيبان الوطنية 105 دراجين يمثلون 20 ناديا من عديد ولايات الوطن عبر الطريق إنطلاقا من عاصمة الولاية باتجاه أعالي مدينة عين زعطوط (50 كلم شمال بسكرة) مرورا ببلديات الحاجب ولوطاية وبرانيس.

وتم في ختام دورة الزيبان للدراجات الهوائية التي انطلقت في 12 من الشهر الجاري وأشرفت على تنظيمها الإتحادية الجزائرية للدراجات والرابطة الولائية للدراجات ببسكرة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة تسليم ميداليات وكؤوس للفائزين بالمراتب الأولى في كل المراحل.