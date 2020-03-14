الوزير الأول يشرف على تخصيص مصلحة جديدة بمستشفى فرانس فانون لحجر المشتبه فيهم مصابين بفيروس كورونا

أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد هذا السبت على تخصيص مصلحة جديدة بمستشفى الجامعي فرانس فانون بالبليدة لحجر المشتبه فيهم مصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19 وتتوفر هذه المصلحة الجديدة التي كانت مخصصة لأن تكون مصلحة لطب القلب وجراحة الشرايين وفق الشروحات المقدمة للوزير الأول من طرف القائمين عليها على كافة المعدات والأجهزة والظروف التي من شأنها أن تضمن راحة المقيمين بها إذ تتوفر على 71 سريرا موزعين على غرف تتوفر الواحدة منها على سريرين، 15 منها مخصصة للإنعاش، إلى جانب أربع قاعات جراحة ومخبر وقاعة للأشعة.

وتأتي هذه المصلحة التي دخلت حيز الخدمة اليوم، وفق التوضيحات المقدمة للوزير الأول، للتخفيف عن مصلحة الامراض المعدية المتواجدة على مستوى مستشفى بوفاريك التي تشهد اكتظاظا.

وأشاد الوزير الأول بالمجهودات التي يبذلها الطاقم الطبي للمستشفى وأكد دعم الحكومة والوقوف معه أمام هذا الوضع .

الوزير الاول يدعو الجزائريين الى التحلي بالحيطة والحذر لتجنب انتشار الفيروس

كما دعا الوزير الاول عبد العزيز جراد الجزائريين الى التحلي بالحيطة والحذر لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وقال الوزير الاول لدى اشرافه على تخصيص مصلحة جديدة للحجر الصحي للمصابين المحتملين بفيروس كورونا رفقة وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد،"نطلب من المواطنات والمواطنين ان يكونوا واعين وحذرين ويحافظوا على صحتهم وعلى صحة ابنائهم و بناتهم".

وأضاف السيد جراد أن "توقيف التدريس في المدارس لا يعني ان يذهب التلاميذ الى الشارع والمساحات العمومية والحدائق بل عليهم البقاء في منازلهم ومواصلة الجهود التربوية حتى تمر هذه الازمة ونكون مطمئنين وترجع الحياة الطبيعية لكل الناس".

وأكد ان"الامر لا يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بل بأخذ الاحتياطات لأننا في وضع عالمي مس كل البلدان حتى الاكثر تطورا".

الوزير الأول يدعو المشاركين في الحراك إلى توخي الحذر لأن الأمر يتعلق بحياتهم

دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد المواطنين الذين يخرجون أسبوعيا في إطار الحراك الشعبي إلى توخي الحذر لأن الأمر يتعلق"بصحتهم وحياتهم".

وقال الوزير الأول"أريد أن أقول لإخواني وأخواتي في الحراك أننا لسنا هنا نبحث عن الإستعمال السياسي مثلما يقوم به البعض، ولكن أقول لهم عليكم أن تكونوا حذرين لأن الأمر يتعلق بصحتكم وحياتكم"، مناشدا إياهم ب"توخي الحذر وإتخاذ كل الاحتياطات اللازمة".

وأضاف السيد جراد : "بإمكانكم الخروج مثلما تريدون ولكن خذوا إحتياطاتكم لعدم المساس بصحتكم وصحة الجيران والامهات و الاباء وتجنب تعريضهم للخطر"، لأن المرض إذا انتشر عبر التراب الوطني, يضيف, "سندخل في مرحلة أخرى".

ودعا الوزير الاول الجزائريين الى التحلي بالوعي الجماعي والوحدة امام الصعاب والأزمات مثلما"عودونا على ذلك "، مؤكدا يقول "أننا أمام حرب حقيقية من الناحية البيولوجية والصحية و لهذا يجب علينا أن نتحد و نتفق سويا للحفاظ على صحة الشعب".

من جهة أخرى نصح الوزير الأول المواطنين بتجنب التجمع في قاعات الحفلات والملاهي وغيرها من الأماكن التي يتوافد عليها المواطنون وتفادي الركوب في الحافلات المكتظة، مشيرا إلى أن "المواطن لديه وعي بأن حياته في خطر".