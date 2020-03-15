باحثون هولنديون يطورون أول عقار يهاجم فيروس كورونا

طور باحثون هولنديون أول عقار يهاجم فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19), يقوم على جسم مضاد أحادي النسيلة ( نوع خاص من الجزئيات البروتينية ينتج في المختبر) ويفيد بالتعرف على البروتين الذي يعتمد عليه الفيروس لمهاجمة خلايا جهاز التنفس.

وأوضح الباحث شونيان وانغ قائد فريق البحث في جامعة أوتريخت الهولندية أنه من خلال الارتباط ببروتين "سبايك" الموجود على سطح الفيروس, يمنع الجسم المضاد وحيد النسيلة من ربط الخلايا, وبهذه الطريقة يصبح من المستحيل اختراق الفيروس لها لتتكاثر, مشيرا إلى أن فريق العلماء مقتنعون بأن الأجسام المضادة لها إمكانات مهمة للعلاج والوقاية من (كوفيد - 19).

ووفقا للدراسة التي أجراها الفريق الطبي عندما كان يعمل على تطوير جسم مضاد لمرض السارس, توصل العلماء إلى أن الأجسام المضادة ضد المرض الأول يمكن أن تمنع الثاني أيضا, إلا أن الأمر من المتوقع أنه سيستغرق شهورا قبل أن يتوفر الدواء لأنه سيتعين اختباره للحصول على إجابات بشأن مدى سلامته وفعاليته, حيث يأمل الباحثون في إقناع شركات الأدوية بتصنيع العقار الجديد, مؤكدين أن تطوير اللقاح سيكون سريعا.

الجدير بالذكر أن فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) أدى إلى وفاة أكثر من 5 آلاف شخص حول العالم, فيما سُجلت نحو 157697 حالة إصابة جديدة في 155 بلدا ومنطقة, حسب معطيات منظمة الصحة العالمية.