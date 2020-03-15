هزة أرضية بشدة 3،4 درجات بولاية بجاية وأخرى بقسنطينة بقوة3.2

سجلت بعد ظهر اليوم الاحد في حدود الساعة الثانية و 40 دقيقة هزة أرضية بقوة 3،4 درجات على سلم ريشتر بولاية بجاية، حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح ذات المصدر أن موقع الهزة حدد على بعد 6 كلم جنوب-غرب منطقة سوق الاثنين بنفس الولاية.

كما سجلت بعد ظهر اليوم الاحد في حدود الساعة الثانية و 53 دقيقة هزة أرضية بلغت شدتها 3،2 درجات على سلم ريشتر بولاية قسنطينة، حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح ذات المصدر أن موقع الهزة حدد على بعد 5 كلم شرق زيغود يوسف بنفس الولاية.