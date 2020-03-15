غلق موقع كويكول الثقافي بسطيف تجنبا لتفشي كورونا

تقرر غلق الموقع الاثري "كويكول" و المتحف التابع له بمدينة جميلة (شرق سطيف) أمام العائلات و ذلك كإجراء احترازي لتجنب تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19)، حسب ما علم اليوم الأحد من مدير الثقافة بالولاية سمير الثعالبي.

وصرح المسؤول نفسه بأن قرار غلق هذا الموقع الأثري "يندرج ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي كورونا (كوفيد-19) وكذا تطبيقا لتعليمات الوزارة الوصية في هذا الشأن".

وقد أغلق الموقع أمس السبت بعد مغادرة جميع زواره أغلبهم من العائلات و الأطفال حسب ما ذكره السيد الثعالبي الذي أشار إلى أن هذا الموقع الأثري الذي يعود إلى الحقبة الرومانية عرف خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية توافدا "قياسيا" للزوار بما فيهم أجانب ما استدعى "الغلق الفوري للموقع تفاديا لتفشي الفيروس".

كما أغلقت عدة مرافق بمدينة سطيف بصفة "مؤقتة" أمام زوارها و منخرطيها على غرار المكتبة و قاعة المحاضرات و الورشات البيداغوجية و تعليق النشاطات بها إلى "أجل لاحق، حفاظا على صحة المواطنين"، حسب ما أوضحته من جهتها مديرته السيدة شادية خلف الله.

و في إطار وضع نظام للوقاية و المتابعة الخاص بمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، تم اليوم تنصيب خلية أزمة على مستوى الولاية و هي عبارة عن لجنة ولائية تضم عديد القطاعات على غرار الدفاع الوطني و الأمن الوطني و العدل و الصحة و السكان و الجمارك و غيرها كما أفادت به من جهتها مصالح الولاية.

و تم في هذا الشأن التأكيد على "ضرورة إعداد برنامج وقائي و توعوي و تنظيمي يتضمن تعقيم و تنظيف المؤسسات و الإدارات العمومية المستقبلة للجمهور و التركيز على الجانب الوقائي من خلال حملات التحسيس بخطر هذا الفيروس و إجراءات السلامة للوقاية منه".