كورونا : تعليق مؤقت للرحلات الجوية و البحرية بين الجزائر و فرنسا

أصدر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، تعليمات إلى وزير الأشغال العمومية و النقل بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية والبحرية بين الجزائر وفرنسا، ابتداء من يوم الثلاثاء 17 مارس 2020، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

و جاء في البيان أنه "تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وقصد تعزيز تدابير الوقاية من انتشار كورونا فيروس "كوفيد ـ 19" على التراب الوطني، أصدر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم 15 مارس 2020، بعد التشاور مع نظيره الفرنسي، السيد إدوارد فيليب، تعليمات إلى السيد وزير الأشغال العمومية والنقل بغرض القيام بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية والبحرية بين الجزائر وفرنسا، ابتداء من يوم 17 مارس 2020".

و سيكون هذا "التعليق الاستثنائي مصحوبا بترتيبات لإجلاء مواطنينا المسافرين حاليا فـي الجزائر وفرنسا، حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد من قبل شركتي النقل الجوية والبحرية"، يضيف البيان.