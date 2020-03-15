﻿البليدة: 7 جرحى في حادث اصطدام حافلة لنقل المسافرين بامرأة بشفة

خلف حادث اصطدام حافلة لنقل المسافرين بامرأة بمدينة الشفة غرب البليدة، وقع زوال هذا الأحد، إصابة سبعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وإستنادا لذات المصدر فقد تدخلت زوال اليوم وحدات الحماية المدنية لكل من شفة، موزاية والعفرون من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 42 الرابط بين شفة وموزاية بالمكان المسمى"سيدي يحي"يتمثل في اصطدام حافلة لنقل المسافرين بامرأة كانت تحاول قطع الطريق متبوع بانحراف للحافلة التي كانت تقل 17 راكبا واصطدامها بشجرة.

وتعرض خلال هذا الحادث الذي سخرت له مصالح الحماية المدنية شاحنة إطفاء وثلاث سيارات إسعاف،7 أشخاص لإصابات مختلفة من بينهم المرأة بإصابات خطيرة و 06 ركاب من بينهم السائق لحالة صدمة تم اسعافهم و إجلاؤهم نحو القطاع الصحي بموزاية، يضيف المصدر.

﻿تيارت : هلاك شخص وإصابة 4 آخرين في حادث مرور

لقي شخص حتفه وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع اليوم الأحد ببلدية وادي ليلي (تيارت) ، حسبما أفاد به مدير الصحة والسكان للولاية.

وأوضح مختار مقران أن مستشفى"يوسف دامرجي" لعاصمة الولاية استقبل ثلاثة مصابين إثر حادث اصطدام بين شاحنة وسيارة أجرة وقع بقرية الطريش على مستوى الطريق الوطني رقم 90 حيث لفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى متأثرا بإصابته فيما يتم التكفل بالمصابين الاثنين الأخرين بنفس المؤسسة الصحية.

كما استقبلت العيادة المتعددة الخدمات بوادي ليلي مصابين آخرين حيث تعد اصابتهما خفيفة ، مثلما أشير اليه.