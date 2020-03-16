صحفية صينية للإذاعة: التزام الشعب بالوقاية ضد كورونا عجل باحتواء الوباء

قالت الصحفية الصينية ايغزين هو إن الصين قد نجحت في احتواء فيروس كورونا وتخفيض حالات الاصابة من الف حالة يوميا الى 10 حالات بفضل إجراءات الحجر وومنع التجمعات وإغلاق المدن، مؤكدة التغلب على الفايروس وإرسال بعثات طبية صينية إلى كل من ايطاليا وايران والعراق.

وقالت ايغزين في حوار مع القناة الإذاعية الأولى إن فيروس كورونا (كوفيد 19) قد تراجع انتشاره بشكل كبير في الصين، مؤكدة أن الوضع يشهد تحسنا واضحا، حيث نجحت الصين بفضل الإجراءات الصارمة من احتواء العدوى وذلك بتراجع نسبة الحالات الجديدة المصابة بالفيروس من ألف حالة يوميا منذ أسابيع الى اقل من 10 حالات يوميا في الأسبوع الماضي، إذ لم تسجل الصين يوم 12 مارس إلا 4 حالات جديدة و12 حالة مستوردة.

وأرجعت المتحدثة ذاتها النجاح الصيني في التعاطي مع هذا الوباء العالمي الى الاجراءات الصارمة للحكومة من جهة والى تعاون الصينين والتزامهم بإجراءات الوقائية، مضيفة أن غلق المدن ومنع السفر، والبقاء في البيوت، واتباع اجراءات الوقاية جنب الصين الكارثة وجعلها تنجح في احتواء المرض وتصدير تجربتها ضمن التعاون الدولي ، اذ ارسلت ثلاث بعثات الى كل من ايطاليا وايران والعراق.

ودعت ضيفة القناة الأولى إلى ضرورة التعاون الدولي للتغلب على مخاطر فايروس كورونا الذي يهدد الانسانية جمعاء وليس جزء من العالم فقط.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية