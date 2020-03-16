فيروس كورونا: بلماضي يدعو الجزائريين إلى أخذ هذا المرض على محمل الجد

توجه الناخب الوطني جمال بلماضي هذا الاثنين بخطاب للجزائريين لتحسيسهم بالخطر الذي يشكله فيروس كورونا على حياتهم، وضرورة الوقاية منه بتبني إجراءات وقائية صحية.

وفي حديثه عبر الاتحاد الجزائري لكرة القدم ، قال بلماضي إنه وفي هذه الأوقات "الغامضة والمضطربة إلى حد ما" ، أريد ، كمواطن ومدرب ، مخاطبة مواطنيّ ، لتشجيعهم على العناية بأنفسهم وأسرهم ، وكذلك اعتماد تدابير يمكن أن تساعد في تعزيز مكافحة هذا الوباء".

كما وجه بلماضي تعازيه لأسرة شقيقتين متوفيتين بعد إصابتهما بالفيروس ، متمنياً للمرضى المصابين الآخرين الشفاء العاجل.

واعتبر أنه "من الصعب الحديث عن كرة القدم في ظل الظروف الحالية, لكننا كمسؤولين عن المنتخب, لا نتوقف عن العمل والتحضير رغم كل شيء".

وخنم بالقول "استغل الفرصة لأوجه رسالة للاعبين الشجعان, بأن يهتموا بصحتهم وصحة عائلاتهم وبأن يبلغوهم كل تحياتي القلبية.