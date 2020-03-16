فيروس كورونا: تعليق الرحلات الجوية من وإلى ست دول إفريقية ابتداء من الخميس المقبل

أصدر الوزير الأول, عبد العزيز جراد, تعليمات تقضي بتعليق جميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من ست دول من منطقة الساحل الافريقي وذلك ابتداء من يوم الخميس المقبل, حسب ما أفاد به الاثنين بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان أنه "تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وقصد تعزيز تدابير الوقاية من انتشار كورونا فيروس "كوفيد ـ 19" على الـتراب الوطني, أصدر الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, تعليمات إلى السيد وزير الأشغال العمومية والنقل بغرض القيام بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية الـمتوجهة والقادمة من نواكشوط (موريتانيا), باماكو (مالي), نيامي (النيجر), داكار (السنغال), أبيدجان (كوت ديفوار) و واغادوغو (بوركينافاسو) وذلك ابتداء من يوم الخميس 19 مارس 2020".

وسيكون هذا "التعليق الاستثنائي الذي توصي به السلطات الصحية الوطنية, مصحوبا بترتيبات لإجلاء مواطنينا الـمسافرين حاليا فـي البلدان الـمعنية, حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد من قبل شركة الخطوط الجوية الجزائرية", يضيف البيان.