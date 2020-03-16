فيروس كورونا : تأجيل اختبار التربية البدنية للمترشحين الأحرار لامتحاني المتوسط و البكالوريا

قررت وزارة التربية الوطنية تأجيل اختبار مادة التربية البدنية والرياضية للمترشحين الأحرار لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، وذلك في إطار الوقاية من فيروس كورونا، حسب ما أفاد به، اليوم الاثنين، بيان للوزارة.

وأوضح المصدر أنه "في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، قررت وزارة التربية الوطنية تأجيل اختبار مادة التربية البدنية والرياضية المزمع تنظيمه للمترشحين الأحرار لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2020 في الفترة الممتدة من 19 مارس 2020 إلى 4 أبريل 2020، وذلك إلى فترة ستحدد لاحقا".