كورونا: تسجيل 6 حالات جديد مؤكدة ليصل المجموع إلى 60 حالة في الجزائر

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات هذا الاثنين 6 حالات جديدة مؤكدة لفيروس كورونا (كوفيد -19 ) ليبلغ مجموع الاصابات المؤكدة 60 حالة منها 4 وفيات, حسب ما أورده بيان لوزارة الصحة.

وأوضح المصدر ذاته أن حالتين (2) بولاية الجزائر العاصمة، وحالة واحدة (1) بولاية البويرة، وحالة واحدة (1) بولاية برج بوعريريج ،وحالة (1) واحدة بولاية تيزي وزو وحالة واحدة (1) بولاية عنابة.

وقد أشار البيان الى أن التحقيق الوبائي مازال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا باتصال مع المصابين .

وفي هذا السياق أوصت الوزارة على "ضرورة" تعزيز الإجراءات الوقائية ، كغسل اليدين بالماء والصابون أو استعمال محلول كحولي إلى جانب الحرص بعد السعال أو العطس على تغطية الأنف والفم بالمرفق أو المنديل الورقي دو استعمال أحادي والتخلص منه فورا بعد الاستعمال وغسل اليدين.