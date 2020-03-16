الجوية الجزائرية : آجال تعويض زبائننا لتذاكر سفرهم مفتوحة إلى نهاية 2020

أفاد بيان صادر اليوم الاثنين عن الشركة ، أنه يمكن لزبائن الخطوط الجوية الجزائرية تعويض تذاكرهم الخاصة بالرحلات الملغاة من طرف الشركة في إطار الوقاية من فيروس كورونا وذلك إلى غاية نهاية العام الجاري.

وجاء في البيان أن "شركة الخطوط الجوية الجزائرية تطمئن زبائنها الكرام المعنيين بتقليص برنامج الرحلات تطبيقا لإجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) أن الاستخدام اللاحق لتذاكر السفر (التي تم شراؤها) يتم من دون مصاريف أو وثائق إضافية بمجرد استئناف الرحلات المبرمجة إلى غاية 15 يونيو 2020".

كما تؤكد الخطوط الجوية الجزائرية أن "اللجوء إلى التعويض (عن التذاكر المقتناة) ممكن إلى غاية 31 ديسمبر 2020" حسب البيان الذي يضيف بأن التعويض سيكون متاحا فقط في نقطة الشراء الأصلية.

وعليه, فإنه ليس من الضروري اجراء أي تنقل الآن إلى نقاط بيع الشركة, تضيف الشركة.

يذكر أن الخطوط الجوية الجزائرية علقت رحلاتها بشكل مؤقت من وإلى جميع الدول الأوروبية, الصين, السعودية, المغرب وست دول افريقية.

ويتزامن هذا القرار مع قيام الشركة بتنظيم رحلات لإجلاء المواطنين الجزائريين من الدول المعنية بالتعليق .