دراسة صينية تكشف متوسط فترة تخلص الجسم من فيروس كورونا

كشفت دراسة صينية حديثة أن متوسط فترة تخلص الجسم من فيروس كورونا ( كوفيد-19) يبلغ 20 يوما، ولكنها قد تمتد إلى 37 يوما.

ووفقا للدراسة التي أجراها الأطباء في مستشفيين في مدينة ووهان حاضرة مقاطعة هوبي بوسط الصين ومركز تفشي الوباء، أن الدراسة كشفت عن أهم عوامل الخطر والإجراءات السريرية التفصيلية للفيروس بما فيها تخلص الجسم منه، وذلك استنادا إلى بيانات من 191 مريضا تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا في المستشفيين.

وقال تساو بين الخبير الصيني في أمراض الجهاز التنفسي الذي قاد الدراسة: " إنه من بين 137 مريضا خرجوا من المستشفيين، كان متوسط فترة تخلص الجسم من الفيروس 20 يوما وامتدت أطولها إلى 37 يوما، في حين يمكن الكشف عن وجود الفيروس بالجسم حتى الوفاة، لغير الناجين".

وأضاف: "أن الدراسة أظهرت أيضا عوامل الخطر للمرضى، ولاحظت أن 48 بالمائة من المرضى الذين خضعوا للملاحظة عانوا من اعتلال مشترك، حيث كان ارتفاع ضغط الدم هو الأكثر شيوعا، وكان كبار السن أكثر عرضة للوفاة، وساعدت كذلك الأطباء على تحديد المرضى الذين قد يساء تشخيص حالاتهم في مرحلة مبكرة" يذكر أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا ( كوفيد-19) بلغت أكثر من 174 ألف شخص في أنحاء العالم حتى الآن، في حين بلغ عدد الوفيات 6501 في 142 بلدا.