كورونا: تعليق صلاة الجمعة والجماعة وغلق كل المساجد عبر الوطن

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أن لجنة الفتوى قررت هذا الثلاثاء تعليق صلاة الجمعة والجماعة وغلق كل المساجد ودور العبادة عبر الوطن مع الإبقاء على شعيرة الآذان.

ودعا الوزير ، عبر التلفزيون الجزائري، الجميع إلى الالتزام بالتدبير والاجراءات اللأزمة والضرورية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

و أوضح أن اللجنة أكدت على أنه "صار من اللازم شرعا" اتخاذ الإجراءات سابقة الذكر "حرصا على أرواح المواطنين" و "مرافقة الإجراءات الحازمة التي اتخذتها أجهزة الدولة و قطاعاتها" في هذا الصدد .

كما تأتي هذه الخطوة "نظرا للتطورات المقلقة التي ينتشر بها الفيروس" و كذا "تفاديا لوصول بلدنا إلى ما وصلت إليه بلدان أخرى من استفحال الوباء" و هو الإجراء الذي سيستمر العمل به " إلى أن يرفع الله عنا هذا البلاء والوباء بفضله وكرمه", يضيف الوزير .