رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل لتقييم إجراءات التصدي بفعالية لوباء كورونا.. ويوجه مساء اليوم خطابا إلى الأمة

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صباح الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية, جلسة عمل ضمت الوزير الأول, عبد العزيز جراد وعددا من الوزراء, و كبار مسؤولي الأمن في الدولة لدراسة و تقييم الاجراءات المتخذة للتصدي بفعالية لوباء فيروس كورونا, حسب بيان من رئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان " ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، جلسة عمل ضمت الوزير الأول, وعددا من الوزراء, وكبار مسؤولي الأمن في الدولة, خصصت لدراسة وتقييم الإجراءات المتخذة للتصدي بفعالية لوباء الكورونا فيروس المستجد العالمي".

في ذات السياق، يوجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, مساء هذا الثلاثاء, خطابا للأمة يتعلق بالوضع الراهن الذي تمر بها الجزائر, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "يوجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 خطابا إلى الأمة يتعلق بالوضع الراهن في البلاد".