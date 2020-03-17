رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل لتقييم إجراءات التصدي بفعالية لوباء كورونا.. ويوجه مساء اليوم خطابا إلى الأمة

17/03/2020 - 10:32

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صباح الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية, جلسة عمل ضمت الوزير الأول, عبد العزيز جراد وعددا من الوزراء, و كبار مسؤولي الأمن في الدولة لدراسة و تقييم الاجراءات المتخذة للتصدي بفعالية لوباء فيروس كورونا, حسب بيان من رئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان " ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، جلسة عمل ضمت الوزير الأول, وعددا من الوزراء, وكبار مسؤولي الأمن في الدولة, خصصت لدراسة وتقييم الإجراءات المتخذة للتصدي بفعالية لوباء الكورونا فيروس المستجد العالمي".

في ذات السياق، يوجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, مساء هذا الثلاثاء, خطابا للأمة يتعلق بالوضع الراهن الذي تمر بها الجزائر, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "يوجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مساء اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 خطابا إلى الأمة يتعلق بالوضع الراهن في البلاد".

وسوم:

الجزائر

طالع ايضاً

خلال إشرافه على حفل بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة.. ﻿الرئيس تبون يعلن عن إنشاء...
الرئيس تبون يعين نورالدين بغداد دايج مديرا للديوان برئاسة الجمهورية
الرئيس تبون يجري محادثات مع خادم الحرمين الشريفين بالرياض
الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين يكرم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بوسام شرف