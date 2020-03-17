اللجنة الأولمبية الدولية: أولمبياد طوكيو 2020 ستقام في موعدها

أكدت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الثلاثاء، أنها لا تعتزم اتخاذ أي قرارات جذرية في هذه المرحلة بشأن ألعاب طوكيو 2020، مضيفة أنها لا تزال ملتزمة تماما بتنظيم الأولمبياد خلال أربعة أشهر رغم تفشي فيروس كورونا عالميا.

وذكرت اللجنة في بيان عقب محادثات مع الاتحادات الرياضية الدولية إنها قد تجري تغييرات على البطولات المؤهلة للأولمبياد لكنها ستمضي قدما بإقامة الألعاب في موعدها بين 24 يوليو و9 أغسطس المقبلين.

من جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة ب"كوفيد-19" بلغ خلال الـ24 ساعة الماضية 13 ألفا و903 حالة ليرتفع بذلك مجموع الحالات على المستوى العالمي إلى 167511 إصابة.