خياطي يدعو الى اتخاذ إجراءات صارمة وعزل بؤر كورونا في الجزائر

شدد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطويرالبحث مصطفى خياطي على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لتجنب انتقال الجزائر الى مرحلة اكثر خطورة مقترحا عزل المدن التي تعرف انتشارا للفيروس، داعيا الى ان يكون القرار السياسي في مستوى القرار العلمي.

وقال خياطي في تصريح للاذاعة الجزائرية إن الجزائر دخلت المرحلة الثانية من انتشار الفيروس مشددا على ضرورة الوقاية واخذ الاحتياطات اللازمة، منتقدا عدم اتخاذ قرار بعزل المناطق التي تعرف بؤرا لفيروس كورنا المستحدث كوفيد 19، باستمرار وسائل النقل واستمرار الأسواق والتجمعات، داعيا إلى ضرورة أن يكون القرار السياسي خاضعا للقرار العلمي.

ودعا المتحدث ذاته إلى ضرورة الوقاية بالنظافة الدائمة وتجنب الاحتكاك، وارتداء الكمامات خاصة لذوي الأمراض المزمنة والحوامل والمدخنين، كما دعا أيضا إلى الإسراع في تنصيب المجلس الأعلى للصحة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية