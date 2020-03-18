بوبكري لملتيميديا الإذاعة : الاصرار على الخروج للحراك في ظل تفشي كورونا دليل على غياب الوعي و المسؤولية

شدد المدرب المعتمد في التطوير الذاتي وتنمية المهارات الاستاذ عبد الرشيد بوبكري على ضرورة تنمية حس الوعي بالمسؤولية لدى المواطن الجزائري أمام خطر تفشي فيروس كورونا في عديد ولايات الوطن مبرزا الخطر الكامن في التجمعات الاسبوعية للمواطنين التي تعتبر بيئة خصبة لنقل العدوى وهو ماينذر بتزايد عدد الاصابات.

وقال عبد الرشيد بوبكري إن الخروج إلى الحراك وكذا المشاركة في كل الانشطة التي تضم تجمعات بشرية في هذا الظرف المتأزم يعتبر سلوكا غير واعي سيتسبب في مخاطر كارثية على حياة افراد الشعب الجزائري فالحق في التظاهر مكفول في الدستور الجزائري ولكن حق المواطن في الحفاظ على حياته أولى وأسبق من كل الحقوق.

ودعا المختص في التنمية البشرية وخطيب مسجد الغزالي بالجزائر العاصمة عبد الرشيد بوبكري كافة المواطنين الذين صنعوا ملحمة 22 فبراير الى التحلي بالوعي فليس من المعقول أن يكون الحراك الحضاري الذي أبهر العالم برقيه سببا في حصد أرواحنا نتيجة تجاهلنا لشدة خطورة هذا الوباء العالمي .

واستدل ضيف ملتيميديا الاذاعة الجزائرية بجملة من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي تشدد على ضرورة حفظ النفس وحق الإنسان في الحياة وحرمة تعريض الغير للخطر فحفظ النفس مبدأ من الضروريات الخمس لمقاصد الشريعة الإسلامية التي يقوم عليها ديننا الحنيف والتسبب بهلاكها يورث ما لا يحمد عقباه.

ونبه الاستاذ بوبكري إلى جملة من الخطوات و الافكار المهمة الواجب على المواطن تبنيها ليعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه بصفته مسؤول على حياته وحياة اسرته وافراد مجتمعه ككل فلابد يقول المتحدث أن يكون تفكيرنا تفكيرا إيجابيا اتجاه هذا الوباء حتى نتمكن من الخروج من هذه الأزمة بأخف الأضرار.

ودعى المدرب المعتمد في التنمية البشرية الى التعاطي مع فيروس كورونا بجدية بعيدا عن الاستهزاء و التنكيت والحديث عنه بلغة تهكمية بدل البحث عن سبل الوقاية والابتعاد عن كل مامن شأنه أن يساهم في تزايد حالات الاصابة مؤكدا في معرض حديثة على إلزامية الامتثال لوصايا وزارة الصحة.

فلابد من تضافر الجهود وارتفاع حس المسؤولية لدينا جميعا لنحافظ على حياتنا وعلى وطننا من هذا الوباء العالمي الذي اسقط كبرى الدول في شباك الازمات الصحية والاقتصادية واودي بحياة الآلاف في المعمورة يقول بوبكري الذي دعا للوقوف مع النفس وقفة جادة لنعي ونفهم حجم الكارثة الممكن وقوعها إدا واصلنا التعاطي مع فيروس كورونا المستجد بذات الاسلوب فترتيب الاولويات التي يأتي على رأسها الحق في الحياة أولى وأهم من كل مهم.

المصدر:ملتيميديا الإذاعة الجزائرية / إيمان لعجل