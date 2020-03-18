إيطاليا /كورونا : أكثر من 2500 وفاة وأزيد من 30 الف حالة إصابة

ذكرت وزارة الحماية المدنية الإيطالية، أن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا قفز بشكل كبير امس الثلاثاء مع تسجيل أكثر من 3500 حالة إصابة جديدة، الأمر الذي يرفع العدد التراكمي الإجمالي للمصابين إلى أكثر من 30 ألفا بينما وصل عدد الوفيات إلى 2503 حالة .

و اضافت الوزارة ان عدد المتعافين من المرض ارتفع ليصل الى 2941 مقارنة مع الاثنين حيث سجلت 2749 حالة تعافي .

وحسب نفس المصدر فقد تجاوزت أعداد المرضى الإيطاليين قيد العناية المركزة 2000 حالة للمرة الأولى، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2060 حالة بعد أن كان 1851 حالة الاثنين.

وأظهرت أحدث الأرقام أن عدد الأشخاص قيد العزل المنزلي وصل امس الثلاثاء إلى 11108 مقارنة بـ10197 الاثنين، وأن عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج بالمستشفى إثر ظهور أعراض المرض عليهم وصل امس إلى 12894، مقارنة بـ11025 الاثنين .