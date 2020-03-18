كوفيد-19: الصيادلة ملزمون باحترام الاجراءات التجارية فيما يتعلق بالأسعار

طالب المجلس الوطني لنقابة الصيادلة الجزائريين كل المهنيين على المستوى الوطني باحترام الاجراءات التجارية المتعلقة بالأسعار لا سيما المنتجات المطلوبة بكثرة بعد ظهور فيروس كورونا بالجزائر.

وحسب بيان المجلس الوطني فإن "الصيادلة مطالبون باحترام الاجراءات التجارية المتعلقة بالأسعار" لا سيما المطهر الكحولي و الأقنعة و القفازات مع "السهر على جودة المنتوجات المعروضة و التأكد من مصدرها".

و دعا المجلس في ذات البيان كل المعنيين بإعطاء "الأولوية" للأشخاص المهددين بالإصابة و البقاء "على أهبة الاستعداد و الحذر" بغية انجاح حملة التوعية و تطبيق توجيهات السلطات الصحية للحد من انتشار الوباء.

و توصي النقابة الصيادلة "بحماية انفسهم و أخذ التدابير الوقائية اللازمة"، مضيفة "في هذا الظرف الخاص يتوجب على كل واحد تقديم يد العون و التحلي بروح المسؤولية و التفاني في حماية الصحة العمومية".

كما عبرت النقابة في ختام بيانها عن "قلقها" ازاء خطر انتشار و تطور الوباء حاليا مشيرة إلى انها "تتفهم تخوفات المواطنين.