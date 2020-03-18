كورونا: الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير تأجل جميع التظاهرات المبرمجة لشهري مارس وأفريل

أعلنت الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير عن تأجيل كافة معارضها و جميع التظاهرات المبرمجة لشهري مارس و أبريل وهذا كإجراء وقائي للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

جاء في منشور للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك "نعلمكم إن الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير، أمام القلق الذي يثيره تفشي فيروس كورونا عبر العالم، أضحت مجبرة على تأجيل جميع التظاهرات المبرمجة لشهري مارس وأفريل بقصر المعارض (الصنوبر البحري) إلى أجل لاحق".

ويتعلق الأمر حسب برنامج التظاهرات المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة ب: الصالون الدولي للبيئة و الطاقات المتجددة (مبرمج من 9 إلى 11 مارس)، والصالون الدولي للزيتون وزيت الزيتون ومشتقاته (11 إلى 14 مارس) والمعرض الدولي لتكنولوجيات المصاعد و السلالم المتحركة "ليفت ايكسبو" (16 إلى 18 مارس)، و الصالون الدولي لأمن الطرقات (23 إلى 25 مارس) و تظاهرة خاصة بالألعاب و الكوميكس (26 إلى 28 مارس) و الصالون الدولي للسياحة للجزائر (25 إلى 28 مارس).

و يخص هذا التأجيل أيضا الصالون الدولي للإعلام الآلي و المكتبية والاتصال (5 إلى 9 أبريل) و الصالون الدولي للصناعات الغذائية "جازاقرو" (6 إلى 9 ابريل) و كذا الصالون الدولي للبناء و مواد البناء و الأشغال العمومية (19 إلى 23 ابريل).

وأكد مسؤول بالشركة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "الأمر لا يتعلق بإلغاء بل بتأجيل يندرج في اطار التدابير الوقائية التي اتخذها المجتمع"، مشيرا أنه سيتم الإعلان عن التواريخ الجديدة لتنظيم هذه التظاهرات، تدريجيا بالتنسيق مع المنظمين.

و كان منظم تظاهرة "جازاقرو" قد أعلن عن تنظيم هذا الصالون من 21 إلى 24 سبتمبر القادم.