الحارس الدولي الجزائري ألكسندر أوكيجة أحسن لاعب في نادي ميتز الفرنسي

اختير الحارس الدولي الجزائري، ألكسندر أوكيجة، أحسن لاعب في ناديه ميتز الفرنسي، خلال شهر فبراير الفارط ، حسبما أعلن عنه الفريق المنتمي الى الرابطة الفرنسية الأولى لكرة القدم على موقعه الرسمي.

ونال الحارس الجزائري نسبة 78 بالمائة من مجموع أصوات أنصار النادي المعبر عنها، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وبات أوكيجة (31 سنة) يحقق مردودا طيبا مع فريقه الفرنسي، الذي يحتل حاليا المركز الـ14 وبفارق 7 نقاط عن المنطقة المهددة بالنزول، وذلك منذ عودته من الإصابة التي عانى منها منذ بداية السنة.

وحقق حارس عرين نادي ستراسبورغ عدد كبير من التصديات، والتي بلغت 93، متقدما على الحارس الكوستاريكي لنادي باريس سان جيرمان، كيلور نافاس.

كما حافظ بديل الحارس الجزائري الأساسي، رايس وهاب مبولحي، على نظافة شباكه خلال ثماني مباريات من ضمن 26 جولة من البطولة الفرنسية "الليغ 1"، وهو الأمر الذي سيسمح له بتسجيل أحسن موسم له في مشواره الرياضي.

وتلقى أوكيجة أول دعوة من الفريق الوطني خلال تنقل "الخضر" الى غامبيا (1-1) في سبتمبر 2018، في إطار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019، بقيادة الناخب الجزائري، جمال بلماضي.

كما تواجد ضمن التعداد المتوج بلقب كأس إفريقيا للأمم 2019 خلال النهائيات التي احتضنتها الأراضي المصرية.