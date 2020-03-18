شاشات المحمول تنقل عدوى فيروس كورونا ،هل يتعين علينا تطهير هواتفنا ؟

تعد الهواتف الذكية بؤرا للبكتيريا والفيروسات ،وهو مايزيد من خطر العدوى بفيروس كورونا وفقا لما نشره موقع " بولد سكاي " الهندي الشهير، حيث يرى البروفيسور " وليام كيفيل " أن الشخص قد يتخذ احتياطه بغسل يديه جيدا لمدة 20 ثانية ، ولكن اذا لامس شاشة هاتفه فان ذلك يعد طريقا محتملا للعدوى.

وعلى هذا الاساس من المهم ان نقوم بتطهير هواتفنا سواء المحمولة منها او المنزلية ، حسبما كشف عنه تقرير موقع " cnbc " ان كوفيد 19 يمكن ان يبقى على سطح مستوي لمدة تتجاوز اسبوع مالم يتم تطهيره بشكل صحيح .

وقال الباحثون في جامعة " ساوث هامبتن " في بريطانيا ، إن شاشات الهواتف المحمولة تتعرض للتلوث بفيروس كورونا المستجد عن طريق السعال والعطس ، اذ تعد حاضنا لهذا الفيروس باعتباره سطحا فيمكن ان يعيش عليه .

وقد تسبب انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي في خفض شحنات الهواتف الذكية لمؤسسة الابحاث التسويقية " اي بي سي " خلال العام الحالي بنسبة 103 مليار هاتف .

وكما تم التأكيد على مجموعة من الاجراءات الوقائية التي ينبغي على المستخدمين الالتزام بها تفاديا للاصابة بفيروس كورونا المستجد جراء استعمال هواتفهم المحمولة والتي من أهمها:

-ضرورة شراء واقي للشاشة وتغييرها باستمرار مع تفادي استخدام الكحول لتنظيفها ، لان هذا يؤدي الى تلف الطبقة الواقية للشاشة ، مما يسهل التصاق الجراثيم بالهاتف .

- استخدام الماء والصابون لتنظيف الهواتف تبعا لنصائح الخبراء ، هذا في حالة ما اذا كانت مقاومة للماء ،اما على عكس ذلك فينصح باستخدام قطعة قماش ناعمة لتنظيف الشاشة .