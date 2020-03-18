الجيش : توقيف مهرب و حجز أسلحة وذخيرة وأغراض بالقرب من حاسي مسعود

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء بالقرب من حاسي مسعود (ورقلة)، من توقيف مهرب كان على متن مركبة وتم حجز أسلحة وذخيرة وأغراض أخرى كانت بحوزته، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر ، أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، وخلال دورية استطلاع قرب حاسي مسعود بولاية ورقلة (الناحية العسكرية الرابعة)، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 17 مارس 2020، من توقيف مهرب كان على متن مركبة، بعد رفضه الامتثال لأمر التوقف، مطلقا النار على أفراد المفرزة الذين تمكنوا من السيطرة عليه وحجز مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وأربعة (04) مخازن ذخيرة و147 طلقة ومنظار ميدان وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى 240 لتر من الوقود".

... و حرس الحدود تلمسان يحجز "50 كلغ من الكيف المعالج

وفي سياق آخر، حجز حرس الحدود بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية)، "50 كلغ من الكيف المعالج، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من الطارف، سكيكدة وتبسة (الناحية العسكرية الخامسة)، خمسة (5) تجار مخدرات بحوزتهم 2.342 قرص مهلوس".

... حجز 1،97 كغ من الديناميت و (6) أمتار من الفتيل الصاعق و60 كلغ من المواد الكيميائية

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة)، "خمسة (5) أشخاص وحجزت 1،97 كيلوغرام من مادة الديناميت وثمانية (8) أنابيب إشعال وستة (6) أمتار من الفتيل الصاعق و60 كلغ من المواد الكيميائية، بالإضافة إلى 1.000 لتر من الوقود الموجه للتهريب، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود 12 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين تموشنت (الناحية العسكرية الثانية)".