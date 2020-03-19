إدارة مولودية الجزائر تستدعي عبد المؤمن جابو للمثول أمام المجلس التأديبي

وجهت إدارة نادي مولودية الجزائر استدعاء لصانع ألعاب الفريق, عبد المؤمن جابو, للمثول هذا الخميس أمام المجلس التأديبي, حسبما كشف عنه النادي المنتمي الى بطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم, في بيان له.

وأورد بيان النادي العاصمي أن "المجلس التأديبي التابع لمولودية الجزائر, يستدعي عبد المومن جابو, من أجل الاستماع إلى أقواله غدا الخميس, بعد الغياب غير المبرر عن التدريبات".

وكان جابو قد تلقى رخصة بالغياب لمدة يومين بعد تعرضه لمضايقات رفقة عائلته من قبل بعض الأنصار, الأمر الذي دفعه الى مقاطعة التدريبات بشكل مفاجئ, دون إذن من الإدارة أو الطاقم الفني, وهو السبب الذي دفع إدارة "العميد" إلى استدعائه للمثول أمام المجلس التأديبي للاستماع إلى أقواله.

وفي حال عدم تقديمه تبريرات "مقنعة" فإن صانع ألعاب اللونين الأخضر والأحمر قد يتعرض لعقوبات , من بينها غرامات مالية بسبب عدم احترامه للقانون الداخلي للنادي.

ومعلوم أن اللاعب السابق لوفاق سطيف غاب عن مباراة الأخيرة التي خاضتها المولودية أمام الضيف نجم مقرة (فوز 3-2), والتي جرت يوم السبت لحساب الجولة 22 من البطولة الأولى المحترفة.

ويحتل النادي العاصمي مركز الوصافة برصيد 37 نقطة مناصفة مع وفاق سطيف وبفارق ثلاث خطوات عن الرائد شباب بلوزداد (40ن), غير أنه يبقى منقوصا من مباراة متأخرة أمام نادي بارادو عن الجولة 17.