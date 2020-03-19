التصدي لفيروس كورونا: الرئيس تبون يترأس اجتماعا تكميليا لاجتماع الثلاثاء

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, صباح الخميس, اجتماعا تكميليا للاجتماع المنعقد أول أمس الثلاثاء والذي كان قد تمحور حول الإجراءات المتخذة للتصدي بفعالية لوباء فيروس كورونا, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "ترأس رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون صباح اليوم الخميس بمقر رئاسة الجمهورية, اجتماعا تكميليا للاجتماع الذي انعقد يوم 17 مارس الجاري و ضم الوزير الأول و عددا من الوزراء و رؤساء المصالح الأمنية على صلة بموضوع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد العالمي".

و أشار البيان إلى أنه سيصدر لاحقا بيان عن هذا الاجتماع.