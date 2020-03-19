كورونا : وكالة صيدلانية على مستوى كل بلدية لتوزيع المستلزمات الطبية

أعطى الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، اليوم الخميس، تعليمات لتعيين وكالة صيدلانية على مستوى كل بلدية لتوزيع المستلزمات الطبية على القطاع الخاص من أطباء وصيادلة.

وأكد الوزير المنتدب في تصريح للتلفزيون الجزائري أنه "تم اتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية تتعلق بتعيين وكالة صيدلانية خاصة على مستوى كل بلدية تتكفل بتوزيع المستلزمات الطبية على القطاع الخاص".

وتتمثل هذه المستلزمات في الكمامات والمحلول الكحولي والقفازات وذلك لتفادي المضاربة وتحويل هذه المستلزمات إلى غير مستحقيها.

بدوره، قال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، أنه تم تعيين كل من مجمع صيدال ومخابر الكندي وبيوفارم لإنتاج المحلول الكحولي بغية "وضع حد للمضاربة" في هذا المنتوج.

كما أوضح في هذا الإطار بأن جميع الفاعلين في الميدان "يحرصون على توفير هذه المستلزمات الطبية وبنوعية جيدة مع مواصلة جهودهم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لوقاية المواطن من فيروس كورونا".

وتم بالمناسبة تعيين العيادات الخاصة التي ستواصل خدماتها وتلك التي سيتم غلقها تفاديا لانتشار الفيروس.