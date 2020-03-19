تبسة: 100 جزائري عائد من تونس في الحجر الصحي دون تسجيل أية إصابة بالوباء

عملت المصالح الصحية على مستوى المعابر الحدودية بولاية تبسة على وضع 100 جزائري عائد من تونس في الحجر الصحي للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا مثلما أفاد به مدير الصحة بولاية تبسة السعيد بلعيد.

وأكد مدير الصحة في تصريح لإذاعة الجزائر من تبسة أنه تم استقبال مواطنين جزائريين بعد غلق الحدود كانوا متواجدين بتونس حيث سيتم التكفل بهم على مستوى بعض مراكز الايواء التي تتوفر على كل وسائل العيش .

وأوضح السعيد بلعيد أن هذا الإجراء يأتي في اطار الاحتياطات الاحترازية الوقائية مبرزا أن العائدين سيتم اخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما للتأكد من عدم اصابتهم بالفيروس.

وبخصوص الحالية الثانية المشتبه في اصابتها بفيروس كورونا ذكر نفس المسؤول أن معهد باستور أكد أن نتائج هذه الحالة سلبية لتبقى ولاية تبسة خالية من أي حالة اصابة بهذا الفيروس .

المصدر:الإذاعة الجزائرية