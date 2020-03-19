تبسة: 100 جزائري عائد من تونس في الحجر الصحي دون تسجيل أية إصابة بالوباء

19/03/2020 - 16:05

عملت المصالح الصحية على مستوى المعابر الحدودية بولاية تبسة على وضع 100 جزائري عائد من تونس في الحجر الصحي للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا مثلما أفاد به مدير الصحة بولاية تبسة السعيد بلعيد.

وأكد مدير الصحة في تصريح لإذاعة الجزائر من تبسة أنه تم استقبال مواطنين جزائريين بعد غلق الحدود كانوا متواجدين بتونس حيث سيتم التكفل بهم على مستوى بعض مراكز الايواء  التي تتوفر على كل وسائل العيش .

وأوضح السعيد بلعيد أن هذا الإجراء يأتي في اطار الاحتياطات الاحترازية الوقائية مبرزا أن العائدين سيتم اخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما للتأكد من عدم اصابتهم بالفيروس.

وبخصوص الحالية الثانية المشتبه في اصابتها بفيروس كورونا ذكر نفس المسؤول أن معهد باستور أكد أن نتائج هذه الحالة سلبية لتبقى ولاية تبسة خالية من أي حالة اصابة بهذا الفيروس .

 

المصدر:الإذاعة الجزائرية

وسوم:

الجزائر, مجتمع

طالع ايضاً

الاتحادية الجزائرية للجيدو تعلن عن وفاة المصارع الأسبق عثماني تيجاني بفيروس كورونا
الداخلية تعد مخططا لإجلاء 2278 رعية جزائري عالقين بمطارات في الخارج
الرئيس تبون يتخذ مجموعة من القرارات المهمة مواجهة لفيروس كورونا المتفشي
وضع 742 مسافر جزائري قادم من مرسيليا في الحجر الصحي بفندق مزفران