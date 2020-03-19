وزارة التربية تطلع التلاميذ واوليائهم على نتائج الامتحانات الكترونيا

أعلنت هذا الخميس وزارة التربية الوطنية، عن فتح نظامها المعلوماتي لأولياء التلاميذ من أجل الحصول على نتائج التقويم للفصل الثاني لتلاميذ، في إطار الإجراءات الاحترازية لوقاية من فيروس كورونا المستجد، وهذا حسب بيان نشرته الوزارة الوصية.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتفضيلا لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، مكنت وزارة التربية الوطنية لأولياء التلاميذ الحصول على نتائج أبنائهم للفصل الثاني للسنة الدراسية 2020/2019 حسب ذات البيان.

وأكدت الوزارة بأن النظام المعلوماتي للقطاع جاء تفضيلا لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة ،ومن أجل الوقاية من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت الوزارة عن إرسال كشوف النقاط للفصل الثاني عن طريق البريد العادي .

من جهتهم استحسن أولياء التلاميذ هذه الخطوة التي أعلنت عنها الوزارة تفاديا لانتشار العدوى، حيث أكد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أحمد خالد، بأن هذه الخطوة جاءت لتفادي التجمعات والوقاية من انتشار هذا الفيروس المستجد، مضيفا بأنها فرصة لتعقيم كل المدارس و تقليل التجمعات التي تساعد على تسريع انتشار هذا الوباء.

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