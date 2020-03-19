الجوية الجزائرية: إرسال 3 رحلات إجلاء نحو باريس و الدار البيضاء هذا الخميس

أرسلت شركة الخطوط الجوية الجزائرية ثلاث طائرات نحو فرنسا والمغرب من أجل إجلاء الرعايا الجزائريين، حسبما صرح به لدى الناطق الرسمي للشركة، أمين اندلسي لوكالة الأنباء الجزائرية .

ويتعلق الأمر بطائرتين متجهتين نحو مطار "اورلي" (باريس) وطائرة أخرى متجهة نحو مدينة الدار البيضاء (المغرب).وستهبط هذه الطائرات بمطار الجزائر العاصمة خلال الساعات القادمة.

و منذ بداية تفشي وباء كورونا، قامت الجوية الجزائرية بعدة رحلات لإجلاء الرعايا الجزائريين المقيمين بالمهجر والجزائريين المسافرين لأغراض شخصية.و تندرج هذه التدابير في إطار التوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، الذي أمر بإجلاء كل الجزائريين المتواجدين بالخارج بعد تفشي فيروس كورونا.

و كانت الشركة قد أعلنت أمس الأربعاء توقيف كل رحلاتها الدولية ابتداء من يوم الأربعاء إلى إشعار لاحق.و كانت الحكومة قد قررت، يوم الاثنين الفارط، تعليق كل الرحلات الجوية و البحرية مؤقتا بين الجزائر و العديد من البلدان في العالم التي تفشى فيها فيروس كورونا.

كما كانت الجوية الجزائرية قد برمجت يوم الأربعاء رحلة إجلاء انطلاقا من القاهرة نحو الجزائر.