مالي: مقتل العشرات من الجنود في هجوم مسلح شمال البلاد

لقي العشرات من الجنود الماليين مصرعهم، وأصيب آخرون في هجوم نفذه مسلحون شمال البلاد.

واستهدف هذا الهجوم، أمس الخميس معسكرا للجيش في تاركينت، شمال غاو، وفق ما أفاد مسؤولون في الجيش.

وأكدت القوات العسكرية في مالي أن "حصيلة قتلى الهجوم ارتفعت إلى نحو 30 بينما أصيب خمسة أشخاص بجروح".

وكان الجيش المالي أعلن، في وقت سابق، أن "هجوما إرهابيا" استهدف معسكره في تاركينت، مشيرا إلى مقتل شخصين وإصابة 10 بجروح.

ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية الذي يستهدف الجيش المالي منذ أربعة شهور.