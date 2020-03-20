كورونا : فنادق بتيبازة تتكفل بـ542 مسافرا كانوا عالقين بمطارات أجنبية

استقبلت اليوم الجمعة مؤسسة التسيير السياحي لتيبازة 542 مسافرا كانوا عالقين بمطارات أجنبية في إطار تدابير الحجر الصحي الاحترازي من خطر انتشار وباء كورونا، حسب ما أكده المدير العام للمؤسسة، ياسين كاولة.

وتم توزيع المسافرين الجزائريين الذين كانوا عالقين بالمطارات الأجنبية وتم إعادتهم بأمر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على كل من مركب "القرن الذهبي" (150) و"مركب متاريس" (272) إلى جانب وحدة فندقية أخرى واقعة بـــ"البلج" (120)، كما أفاد به لـ " وأج "، السيد كاولة.

وأبرز أن عملية إسكانهم داخل الغرف، كحجر صحي يدوم 14 يوما، تتم تباعا بمرافقة طواقم طبية تعمل على رعايتهم صحيا فيما سيتم موازاة مع ذلك عزل كل حالة يشتبه في إصابتها وإخضاعها للتحاليل الطبية إلى حين صدور النتائج، مشددا أن مصالحه بالتنسيق مع مصالح الولاية اتخذت جميع الاحتياطات الوقائية اللازمة.

و أضاف المسؤول أن العملية تسير بوتيرة "جيدة" ماعدا تسجيل بعض "القلق" من قبل البعض، و هو الوضع الذي اعتبره "طبيعيا" ناتج عن هاجس المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا من جهة ورفض البعض الامتثال للحجر الصحي.

من جهته، كشف والي تيبازة، حاج موسى عمر، أن ولاية تيبازة تحصي 12 مؤسسة فندقية عمومية وخاصة مستعدة لاستقبال مواطنين جزائريين من أجل الحجر الصحي في حال تسجيل حاجة لذلك.

و أبرز أن الخلية الولائية المكلفة بمتابعة تطورات وباء كورونا تعمل على مدار 24 ساعة لمواجهة انتشار المرض من خلال اتخاذ جملة من التدابير الوقائية والحملات التحسيسية والمتابعة الميدانية لمدى تطبيق القرارات والتدابير الصادرة، مثل غلق أماكن التجمع كالأسواق وغيرها من المرافق الأخرى.

مستغانم : وضع 278 مسافر جزائري قادمين من فرنسا في الحجر الصحي

وفي السياق ذاته ، قالت اليوم الجمعة المديرية الولائية للصحة والسكان لمستغانم ، تم وضع 278 مواطن جزائري قدموا من فرنسا في الحجر الصحي .

وأوضح نفس المصدر ، أن "المسافرين الذين قدموا في وقت مبكر اليوم الجمعة على متن طائرتين من ليون ومرسيليا باتجاه مطار وهران الدولي وضعوا في الحجر الصحي على مستوى مؤسستين فندقيتين تابعتين للخواص بمنطقة التوسع السياحي صابلات (بلدية مزغران) غرب مستغانم".

ويخضع هؤلاء المواطنين في فترة الحجر الصحي، التي تدوم 14 يوما، للمراقبة والرعاية الطبية التي يشرف عليها طاقم طبي وشبه طبي وإداري متكون من 40 شخص تم تسخيرهم لهذه العملية الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، يضيف ذات المصدر.

وتم -استنادا إلى المديرية المحلية للصحة- تسخير ثلاث سيارات إسعاف وعيادة متقدمة بها أطباء متخصصين في الطب الداخلي والإنعاش والأمراض المعدية لمتابعة وضعية هؤلاء المواطنين، الذين ينحدرون من عدة ولايات وبينهم مسنين وأطفال.

وتم نقل المواطنين القادمين من الخارج فور وصولهم إلى مطار وهران الدولي مباشرة إلى موقعي الحجر الصحي بمستغانم على متن 20 حافلة سخرت من طرف مصالح الولاية لهذا الغرض،كما أكدته المديرية الولائية للنقل.

وكانت المجموعة الفندقية "أ-زاد" وفندقي "قصر المنصور" و"الزهور" ومركبات سياحية أخرى قد بادرت في وقت سابق بوضع مؤسساتها الفندقية تحت تصرف السلطات المحلية في حالة الحاجة إلى العزل الصحي للمواطنين ، كما علم من المديرية الولائية للسياحة.

ومن المنتظر أن يتم مساء اليوم الجمعة استقبال فوج ثالث من المسافرين الجزائريين القادمين من المملكة المتحدة على متن الرحلة القادمة من لندن إلى وهران ووضعهم في الحجر الصحي بأحد الفنادق الواقعة بنفس المنطقة (صابلات)، كما أشير إليه.