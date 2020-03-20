كورونا: وزارة العمل تدعو المواطنين إلى تجنب التنقل إلى مقرات ووكالات وهيئات القطاع

دعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في بيان لها اليوم الجمعة، جميع المواطنين إلى تجنب التنقل إلى مقرات ووكالات الهيئات التابعة للقطاع عبر التراب الوطني، بغرض تعزيز الوقاية والحماية من خطر تفشي وباء كورونا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص تطبيقات تسمح للمواطنين بالحصول على الخدمات والأداءات طيلة أيام الأسبوع و على مدار الـــ 24 ساعة.

وذكرت المؤمن لهم اجتماعيا، والذين تنتهي صلاحيات بطاقة الشفاء الخاصة بهم في 31 مارس، أنه تم تمديد صلاحيتها إلى غاية نهاية أفريل 2020.

كما يتيح "فضاء الهناء" للعمال الأجراء المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم الحصول على الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء عن بعد، والمتمثلة لاسيما في الحصوص على شهادة الانتساب، متابعة تعوض المنتجات الصيدلانية، الحصوص على بيان التعويضات اليومية الخاصة بالتأمين، بالإضافة إلى الحصوص على شهادة الأحقية في الأداءات الخاصة بالمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وكذا إيداع الشكاوى.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الولوج إلى هذا الفضاء عبر طريقتين: إما تحميل التطبيق الالكتروني أندرويد من خلال منصةgoogle play store عبر كتابة El-Hanaa أو استعمال الرابط التالي https:elhanaa.cnas.dz كما يمكن لغير الأجراء ولأرباب العمل استعمال خدمات التصريح عن بعد ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي (Télépaiement -Télédeclaration) عبر بوابات "التصريح عن بعد" المتوفرة عبر الروابط التالية: - الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء: https://teledeclaration.cnas.dz/ - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء https://eservices.casnos.com.dz/ - الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري: https:www.tasrihatcom.dz/ كما يمكن لطالبي وعارضي العمل التسجيل مباشرة في منصة الوسيط: https://wassitonline.anem.dz/ وخلصت الوزارة إلى أنه سيتم إعلام المواطنين بصفة دورية ومنتظمة بكافة المعلومات المتعلقة بالخدمات الرقمية عن بعد للهيئات الأخرى التابعة للقطاع، التي تضعها تحت تصرفهم لأمنهم وسلامتهم.